МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Застройщики Московского региона все активнее предлагают покупателям заключать сделки по схеме trade-in — то есть когда новая квартира приобретается с зачетом стоимости старой. Дело в том, что они опасаются снижения спроса на жилье после изменения условий льготной ипотеки. Об этом сообщает "Коммерсант". Эксперт рассказала, продолжит ли рост рынок ипотеки в России

В агентстве "НДВ Супермаркет Недвижимости" изданию рассказали о том, доля сделок в новостройках с использованием программы trade-in в Москве и Подмосковье увеличилась до 25% (в 2019-2020 годах этот показатель не превышал 15%). Схема такова: застройщик выкупает квартиру у покупателя по цене ниже рыночной и учитывает в качестве части оплаты за жилье в новостройке. На время продажи прежней квартиры новое жилье бронируется. Иногда до момента заселения в новую квартиру покупателю разрешают жить в старой.

Глава портала Dataflat.Ru Александр Пыпин считает, что trade-in (по сути — обмен старой квартиры на новую) невыгоден покупателям из-за предлагаемых застройщиками условий.

Руководитель департамента городской недвижимости "НДВ" Елена Мищенко считает, что при такой сделке можно потерять до 50% от стоимости старой квартиры.

"Выгоднее самому продать старую квартиру, но это не даст преимуществ по бронированию жилья в новом доме", отметила председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

Для застройщиков trade-in — это еще один способ поддержать спрос на квартиры. Поэтому они будут активно продвигать эту схему, полагают эксперты. После усечения льготной ипотеки (с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5% до 7%, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов) продажи у строительных компаний неизбежно упадут, поэтому им надо компенсировать выпадающий спрос.