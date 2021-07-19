МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Самые дорогие цены на вторичный рынок во втором квартале 2021 года находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Средняя цена за квадратный метр поднялась до 91 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные, указанные в исследовании аналитиков компании ЦИАН.

Первое место в рейтинге городов с самой дорогой "вторичкой" заняла Москва. Средняя цена за 1 квадратный метр вторичного жилья поднялась на 1%, почти до 261 тысяч рублей. Второе место занимает Санкт-Петербург, где цена за 1 квадратный метр поднялась на 1,6%, до 162,1 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Казань, где на вторичном рынке за квадратный метр просят 100,7 тысяч рублей. При этом в исследовании отмечается, что цена снизилась на 0,9% по сравнению с прошлым кварталом. Москвичам предлагают менять старые квартиры на новые

Последние три позиции заняли Пермь, Волгоград и Челябинск. В Перми цена за 1 квадратный метр увеличилась на 1,9% и достигла 64,9 тысяч рублей. В Волгограде "квадрат" подорожал на 1,2%, до 56,8 тысяч рублей. Последняя строчка досталась Челябинску. Тут произошло повышение на 2% и теперь средняя цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке составляет 46,7 тысяч рублей.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что "во втором квартале 2021 года рост цен на вторичном рынке городов-миллионников замедлился. Причиной стагнации стало окончание действия льготного ипотечного кредитования с прежним лимитом, в результате чего спрос во многом был сосредоточен в сегменте новостроек, где стоимость увеличивалась сильнее. Повышение ключевой ставки с последующим удорожанием ипотеки также будет способствовать стабилизации цен".

Во второй половине 2021 года число сделок на вторичном рынке жилья может снизиться примерно на треть по сравнению с показателями первого полугодия. Главные причины такого прогноза — рост ипотечных ставок и неадекватная ценовая политика собственников, завышающих стоимость лотов.