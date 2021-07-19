МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. В июле 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го дачи в российских регионах в среднем подорожали на 12,1%. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на федеральный портал "Мир квартир". Аналитики перечислили города с самой дорогой "вторичкой"

Отмечается, что аналитики изучили данные в 81 регионе. В среднем по стране за участок с небольшим домом придется отдать 1,9 миллиона рублей. За такую цену можно приобрести объекты в Чеченской Республике и Республике Дагестан, а также в Мурманской и Свердловской областях.

По данным экспертов, за год дачи стали дороже в 77 регионах. Причем наибольшее увеличение зафиксировали в Калужской (23,6%) и Калининградской (22,7%) областях, Крыму (21,8%), в Республиках Башкортостан (21,6%) и Ингушетия (20,8%), а также в Севастополе (20,2%).

Несмотря на общую динамику, в некоторых регионах цены на загородную недвижимость уменьшились. В Чувашской Республике дачи стали стоить дешевле на 5,2 процента, в Оренбургской области — на 2,7%, а в Курганской — на 2,2%.

Самые дорогие лоты аналитики нашли в Москве, где средняя стоимость дачи достигла более 7,7 миллиона рублей, а также в Подмосковье (5,4 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (4,2 миллиона рублей), Севастополе (более 4 миллионов рублей) и Крыму (3,9 миллиона рублей).