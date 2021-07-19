МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Необходимо не допустить банкротств строительных компаний в России и увеличения долгостроев в связи с удорожанием стройки, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании в режиме видеоконференции Совета по стратегическому развитию и проектам. Хуснуллин пообещал запустить ипотеку для частных домов до конца года

"Марат Шакирзянович, мы с вами много раз обсуждали эту тему за последнее время. Имею в виду удорожание стройки, сколько там, на 10-15% в среднем это происходит. Для отдельных компаний это может быть проблемой. Здесь важно их вовремя поддержать, не допустить банкротства. И, главное, не допустить увеличения долгостроя. Это серьезный вопрос, который не должен у нас актуализироваться и стать острым", — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Президент рассчитывает, что правительство до конца 2021 года совместно с Центральным банком и регионами отработает механизм ипотеки для индивидуального жилищного строительства.

Тему доступа к льготному кредитованию для ИЖС президент затронул в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Я рассчитываю как раз на то, что до конца года вы вместе с Центральным банком это отработаете — и с регионами, конечно", — заявил Путин.