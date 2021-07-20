МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Лишь 17% ипотечных заемщиков в России знают о возможности получения двух налоговых вычетов при покупке квартиры в кредит. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на соответствующее исследование Райффайзенбанка. Работодателям предложили разрешить выдавать ипотеку

Большинство респондентов (72%) полагают, что при приобретении жилья в ипотеку могут рассчитывать только на одну такую выплату, 8% затруднились ответить. Оставшиеся 2% предположили, что им положено три вычета, а 1% счел, что ни одного. В онлайн-опросе приняли участие более тысячи жителей семи российских городов-миллионников, которые за последние пять лет брали ипотеку.

Как отмечает издание, при покупке жилья в ипотеку полагается два вычета. Первый (имущественный) — 13% от стоимости жилья, но лимит для вычисления составляет 2 миллиона рублей, то есть можно получить максимум 260 тысяч. Второй — 13% от ипотечной ставки, выплаченной банку. Ограничение по сумме: не более 3 миллионов рублей, то есть максимум можно вернуть 390 тысяч рублей. Таким образом, есть способ получить обратно до 650 тысяч рублей.

Руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников подчеркнул, что налоговыми вычетами с покупки недвижимости и оплаты процентов по жилищному кредиту можно воспользоваться только один раз в жизни, подав документы только за три последних года. При этом каждый из супругов вправе получить выплату с приобретения жилья и таким образом удвоить ее размер, отметил он.