МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июне, выросло на 6,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,643 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 1,59 миллиона с первоначального уровня мая в 1,572 миллиона. При этом показатель мая был пересмотрен в сторону понижения — до 1,546 миллиона новостроек.

По сравнению с июнем 2020 года, когда индикатор составлял 1,273 миллиона, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали рост на 29,1%. Рынок недвижимости США уходит в онлайн

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.