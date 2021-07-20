2021-07-20T15:37:00+03:00
2021-07-20T15:42:36+03:00
2021-07-20T15:37:00+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210720/834249928.html
Число новостроек в США в июне выросло лучше прогноза
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июне, выросло на 6,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,643 миллиона, говорится в... ПРАЙМ, 20.07.2021
новостройки, сша, недвижимость, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83316/75/833167506.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83316/75/833167506.jpg
https://1prime.ru/images/83316/75/833167505.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83316/75/833167505.jpg
https://1prime.ru/images/83316/74/833167493.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83316/74/833167493.jpg
https://1prime.ru/experts/20210720/834247653.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июне, выросло на 6,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,643 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 1,59 миллиона с первоначального уровня мая в 1,572 миллиона. При этом показатель мая был пересмотрен в сторону понижения — до 1,546 миллиона новостроек.
По сравнению с июнем 2020 года, когда индикатор составлял 1,273 миллиона, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали рост на 29,1%.
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.