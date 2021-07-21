МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Вторичный рынок недвижимости Москвы наполнили "туристы" — люди, которые смотрят квартиры, но не покупают. Это свидетельствует о том, что у россиян растет неуверенность в завтрашнем дне. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы", которые поступили в редакцию издания. Юрист объяснил, кому опасно продавать свою квартиру

"Наступает время "туристов". Конечно, в итоге это повлияет на количество сделок. Таких туристов сейчас много: более 50%", — отмечают риелторы.

Согласно их информации, средняя стоимость квадратного метра "вторички" в столице за год выросла почти на 53 тысячи рублей, до 323,3 тысячи рублей. При этом больших скидок для покупателей нет. "Сейчас не встретишь скидок в 20%. И такого дисконта, скорее всего, не будет. Подобные предложения перекупаются до рынка, то есть до того, момента, как человек выставит их в открытую продажу", — объяснили специалисты.

Они подчеркнули, что в Москве происходит переток спроса с рынка новостроек на "вторичку". "Люди обращают внимание на готовую недвижимость. Вторичка — это сразу деньги, так как такой объект можно сразу сдавать и, например, гасить ипотеку", — объяснили эксперты.

Они ожидают пятипроцентного падения цен на готовые квартиры с плохими характеристиками. При этом качественные объекты продолжат дорожать.