МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Застройщикам, особенно Москвы и Санкт-Петербурга, все труднее нанимать сотрудников. Как пишет газета "Ведомости", дело не только в дефиците кадров из-за оттока трудовых мигрантов и закрытых границ.

Больше остальных рабочих строительных специальностей выиграли плиточники в Москве и Санкт-Петербурге. За пять лет их месячный заработок вырос на 82% и 80% соответственно.

Большая часть роста зарплат в строительстве приходится на период пандемии. Если год назад плиточник в Москве зарабатывал в среднем 70 тысяч рублей, то в 2021 году — 100 тысяч.

В Санкт-Петербурге средняя зарплата плиточника выросла на 25 тысяч рублей — с 65 000 до 90 000 в месяц.

Чуть менее активно росли зарплаты:

монтажников систем вентиляции и кондиционирования (за пять лет на 67%),

монтажников наружных трубопроводов (+56% в Москве),



арматурщиков и электромонтажников (+56% в Санкт-Петербурге),



монтажников окон ПВХ (27,7% в Москве и 28,6% в Санкт-Петербурге),

электрогазосварщиков (21,4% в Москве),

стропальщиков (22,2% в Санкт-Петербурге).

Сейчас ожидания соискателей в строительной отрасли значительно выросли, поэтому компании увеличивают фонд оплаты труда.