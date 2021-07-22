В Москве и Санкт-Петербурге зарплаты строителей выросли на 80%
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Застройщикам, особенно Москвы и Санкт-Петербурга, все труднее нанимать сотрудников. Как пишет газета "Ведомости", дело не только в дефиците кадров из-за оттока трудовых мигрантов и закрытых границ.
Больше остальных рабочих строительных специальностей выиграли плиточники в Москве и Санкт-Петербурге. За пять лет их месячный заработок вырос на 82% и 80% соответственно.
Большая часть роста зарплат в строительстве приходится на период пандемии. Если год назад плиточник в Москве зарабатывал в среднем 70 тысяч рублей, то в 2021 году — 100 тысяч.
В Санкт-Петербурге средняя зарплата плиточника выросла на 25 тысяч рублей — с 65 000 до 90 000 в месяц.
Чуть менее активно росли зарплаты:
- монтажников систем вентиляции и кондиционирования (за пять лет на 67%),
- монтажников наружных трубопроводов (+56% в Москве),
- арматурщиков и электромонтажников (+56% в Санкт-Петербурге),
- монтажников окон ПВХ (27,7% в Москве и 28,6% в Санкт-Петербурге),
- электрогазосварщиков (21,4% в Москве),
- стропальщиков (22,2% в Санкт-Петербурге).
Сейчас ожидания соискателей в строительной отрасли значительно выросли, поэтому компании увеличивают фонд оплаты труда.
https://1prime.ru/development/20210722/834269455.html