МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российские инвесторы потратили на покупку зарубежной недвижимости в 2020 году более чем в два раза больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование международного брокера Tranio.

В 2020 году россияне тратили на приобретение жилья за границей в среднем 620 тысяч евро, тогда как годом ранее эти покупки обходились в 300 тысяч евро.

Самый большой бюджет требуется для покупки недвижимости в Австрии (средний чек достигает трех миллионов евро), Германии (1,89 миллиона евро), США и на Мальте (по полтора миллиона евро). Эксперт прогнозирует рост инвестиций в российскую недвижимость

Что же касается самой доступной недвижимости для инвестиций, то она находится в Болгарии (средний чек составляет 180 тысяч евро), Таиланде (200 тысяч долларов), Финляндии и Черногории (по 230 тысяч долларов).

Отмечается, 48% россиян объяснили, что чаще всего покупают жилье за границей, чтобы получить гражданство или вид на жительство. Помимо этого, зарубежная недвижимость поможет сохранить и преумножить капитал и обезопасит от экономических и политических рисков, уверены инвесторы.

Несмотря на рост среднего чека, спрос и активность российских покупателей на зарубежном рынке недвижимости упали в 2020 году. В первую очередь пострадали граждане с небольшим бюджетом, тогда как крупные инвесторы продолжают вкладывать средства в прежних объемах.