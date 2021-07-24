МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Адвокат бюро "Лебедева-Романова и партнеры" Тимур Харди посоветовал россиянам выгонять бывших супругов из квартиры с представителями полиции, если жилье не является совместно нажитым имуществом. Об этом сообщает РИА Новости. Юрист объяснил, кому опасно продавать свою квартиру

"Бывший муж — фактически посторонний для вас человек, и без вашего согласия он не может проживать и быть зарегистрированным в вашей квартире. После развода он обязан переехать в срок, установленный вами как собственником квартиры»", — пояснил юрист. Он допустил, что в этом случае можно вызвать участкового или просто выгнать бывшего супруга, однако порекомендовал все же постараться разрешить вопрос мирно.

В том случае, если мирные переговоры ни к чему не привели, а бывший супруг не хочет добровольно съезжать или выписываться, Харди посоветовал выписать и выселить его через суд, признав его утратившим право пользования квартирой.

Адвокат напомнил, что в ряде случаев по решению суда экс-супруг может прожить еще некоторое время в вашем жилище, если ему некуда съехать или нет средств на аренду. Однако, если он ведет себя агрессивно, употребляет алкоголь, принимает запрещенные вещества, то это необходимо указать в исковом заявлении, "чтобы не было варианта с проживанием его в вашей квартире, пока он не найдет себе жилье", резюмировал адвокат.