МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Краткосрочные ограничения, введенные летом в России для сдерживания роста COVID-19 не стали причиной серьезного спада на рынке коммерческой недвижимости, сообщает газета "Коммерсант". По данным аналитиков, в ближайшее время будет наблюдаться рост стоимости аренды и цен на площадь. Назван ущерб для экономики от ограничений в третью волну COVID-19

Специалисты прогнозируют быстрое восстановление общепита. Наименее всего в результате введения последних ограничений пострадали заведения в стрит-ритейле. Причиной роста на рынке также является окончание негативного влияния первой волны пандемии и восстановление числа заведений, наблшюдавшегося до кризиса.

Стабилизируется ситуация и в торговых центрах. Рост числа их посетителей практически не был нарушен ограничениями на рабут фуд-кортов, что можно объяснить адаптацией посетителей к введенным мерам.

Сокращается доля пустующих площадей и на рынке офисной недвижимости. Так, спрос на помещения превысил уровень 2019 года на 12%. Стабилизацию рынка офисных площадей специалисты объясняют реализацией отложенного спроса, накопившегося за период кризиса.