МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В России потенциал рынка аренды остается в значительной степени нераскрытым — лишь около 10% семей снимают жилье, сказал глава "Дом.РФ" Виталий Мутко, комментируя результаты аналитического исследования компании "Господдержка арендного жилья в США".

"Мировой опыт показывает, что аренда может рассматриваться как один из основных инструментов улучшения жилищных условий для разных категорий граждан. К тому же примерно 35% семей в России не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке", — цитирует Мутко пресс-служба "Дом.РФ".

Для сравнения, жилье арендуют 33% американце. При этом в США различными мерами господдержки пользуется каждый девятый арендатор жилья, а общий бюджет этих мер достигает 0,3% ВВП (валового внутреннего продукта). Например, используются именные ваучеры для семей с низкими доходами, которые дают их обладателям право на вычет из ежемесячной арендной ставки (ключевая программа поддержки). Имея такой ваучер, семья может выбирать жилье без привязки к конкретным локациям, что препятствует возникновению депрессивных районов, указывается в сообщении госкомпании.

Согласно ее исследованию, арендным жильем представлена одна треть жилого фонда США (42 миллиона единиц жилья). При этом доля жилья, снятого при помощи господдержки, составляет 11% (4,5 миллиона единиц), а расходы на съем при господдержке не превышают 30% дохода семьи.

В сообщении отмечается, что в России тоже целесообразна разработка механизма доступной аренды на федеральном уровне – с учетом международного опыта и конъюнктуры рынка. При этом важной задачей является вывод рынка из серой зоны в понятную для граждан и инвесторов плоскость. Минстрой ответил на жалобу компаний Тимченко и Ротенберга

"Для развития рынка цивилизованной аренды важно использовать мировой опыт и запускать новые механизмы господдержки этого сегмента. Особое внимание следует обратить на семьи с невысоким уровнем доходов, которые не могут купить жилье в собственность даже при доступной ипотеке. "Дом.РФ" готов участвовать в такой работе. У нас есть позитивный опыт пилотного проекта доступной аренды в Воронеже, который можно масштабировать", – отметил Мутко.

Он добавил, что "Дом.РФ" развивает этот сегмент сразу по нескольким направлениям: собственные арендные дома, корпоративная аренда в партнерстве с бизнесом, доступная – с регионами, студенческая – с вузами. Компания также разрабатывает новые инструменты создания арендных домов для привлечения инвесторов, в том числе через механизм государственно-частного партнерства (ГЧП).