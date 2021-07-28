МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ России приняло ряд мер, направленных на совершенствование регулирования в сфере ценообразования в строительстве. Об этом сообщил РБК. Минстрой ответил на жалобу компаний Тимченко и Ротенберга

В мнистерстве отметили, что был принят ряд нормативных актов, направленных на установление единых методов формировния и порядка определения сметной стоимости строительства, порядка определения нормативов накладных расходов и сметной прибыли, единообразных правил определения НМЦК и составления сметы контракта в рамках закона о контрактной системе в сфере закупок, в том числе при заключении контрактов под ключ, а также типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства. Помимо этого возросла точность расчета сметной стоимости строительства в связи с установкой ценовых зон. В каждом регионе несколько таких зон могут существовать одновременно.

Ведомство также пояснило, что на регулярной основе проводится мониторинг цен на строительные ресурсы, анализируются поступающие обращения, проводятся встречи с представителями деловых кругов, разрабюатываются дополнительные механизмы по совершенствованию формирования стоимости контрактов и приемки выполненных работ. Кроме того, ко второму кварталу 2022 года запланирован переход отрасли на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства. В частности, для определения планируется использовать базовую стоимость ресурсов, состоящую из цен производителей и импортеров стройматериалов, оборудования и техники.