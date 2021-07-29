МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Объем сделок с ультрадорогим жильем (стоимостью более 10 миллионов долларов) за первое полугодие 2021 года вырос в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого год — до 13,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

Такая сумма была потрачена в совокупности на жилье сверхдорогого класса в семи городах мира — Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге, Лондоне, Сиднее, Сингапуре и Дубае. Количество сделок достигло 785 штук — результат оказался более чем в два раза выше показателя аналогичного периода 2020 года. Вместе с тем средняя сумма сделки снизилась с 18,9 до 17,4 миллиона долларов, отмечается в нем.

При этом Нью-Йорк продемонстрировал самый высокий уровень продаж в сегменте: за полгода зафиксированы 202 сделки общей стоимостью 3,4 миллиарда долларов, указывается в сообщении.

В Москве сделки со сверхдорогим жильем единичны ввиду ограниченного предложения в данном бюджете и волатильности курса рубля, добавляется в нем.