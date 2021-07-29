МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Средняя стоимость квадратного на рынке новостроек в России во втором квартале 2021 года выросла в сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 21% — до 89 тысяч рублей, свидетельствуют данные Росстата. Стоимость ипотеки в России вновь опустилась к историческому минимуму

На вторичном рынке жилья России средняя цена "квадрата" достигла 70,8 тысячи рублей, что на 14% больше, чем во втором квартале прошлого года.

За последние полгода цена "квадрата" в российских новостройках выросла на 12,7%, а на вторичном рынке — на 6%, следует из данных Росстата.

В региональном разрезе самые дешевые новостройки в России находятся в Дагестане и Кабардино-Балкарии — средняя цена "квадрата" там составляет 33,2 тысячи и 34 тысячи рублей соответственно. Кроме того, к регионам с самыми дешевыми квартирами на первичном рынке относятся республики Адыгея (40,5 тысячи рублей), Калмыкия (41,4 тысячи) и Ингушетия (42,3 тысячи), а также Оренбургская область (42,2 тысячи).

Наименьшая цена "квадрата" на вторичном рынке отмечена в Ингушетии — 37 тысяч рублей, Брянской области — 38,4 тысячи, Смоленской области — 39,2 тысячи, а также в Челябинской области — 40,2 тысячи, Курганской области — 41,6 тысячи, в Республике Марий Эл — 43,6 тысячи, в Оренбургской области — 43,8 тысячи, Калмыкии — 43,9 тысячи рублей, Тамбовской области — 44,5 тысячи рублей.