МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. На российском рынке жилья вдвое снизилось число покупателей-инвесторов по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на данные участников рынка недвижимости. Эксперты пояснили, что россияне разочаровались в квартирах как в способе вложения средств из-за падения доходности этого инструмента инвестирования. Москвичам предлагают менять старые квартиры на новые

Руководитель центра новостроек компании "Этажи" Сергей Зайцев отметил газете, что до пандемии COVID-19 средняя доходность от инвестиций в квартиры составляла 10-12%, в 2020-м она увеличилась до 25-30% годовых.

В результате доля инвестиционных сделок с квартирами выросла более чем в два раза, до 18-20%. Но теперь ценники увеличились, а прогнозируемый средний уровень доходности от инвестиций в недвижимость снизился до 5-7%.

"Раньше вложения в недвижимость были более прибыльными", отметил общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков. При покупке жилья на начальном этапе строительства доходность составляла порядка 20% годовых, если собственник продавал жилье после ввода дома в эксплуатацию. По мнению эксперта, сдача квартиры в аренду также была гораздо более доходной: так, "однушка" у метро в спальном районе стоила примерно 6 миллионов рублей, ежегодно она приносила 400-500 тысяч рублей.

Однако из-за роста ключевой ставки Центробанка в последнее время увеличилась доходность по банковским депозитам и другим инвестиционным финансовым инструментам, пояснил Кулаков. Недвижимость же россияне перестали воспринимать как наиболее привлекательный вариант вложения средств.