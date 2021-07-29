МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Жилье в Москве в ближайшие 10 лет будет дорожать в отдаленных от центра районах с хорошей инфраструктурой, полагают аналитики IT-компании Realiste.

По их данным, цена квадратного метра квартир в районах Люблино и Марьино увеличится в течение следующего десятилетия на 12%, в Медведково и Лосиноостровском районе – на 11,9%, а в Отрадном и в районе станции метро "Окружная" – на 11,8%, говорится в сообщении компании.

"Будут расти цены на комфортные спокойные районы, удаленные от центра. Если там сейчас недорого, можно брать с инвестиционной целью, но важна инфраструктура", — отмечается в релизе.

При этом пик цен на московскую недвижимость ожидается к концу осени 2021 года: к этому времени цены за квадратный метр жилья в Москве могут вырасти на 20% по сравнению с показателями января, указывается в нем.

"Рынок жилой недвижимости сегодня хоть и разогрет, но все еще продолжает расти. Темпы его могут снизиться, но "пика" он еще не достиг. Дело в том, что "машина" рынка тяжелая и инертная. И даже теперь, когда условия по ипотеке изменились, и спрос будет уменьшаться, а количество предложений – расти, коррекция не наступит сразу. Для этого потребуется не менее полугода", — говорится в сообщении.

Уже сейчас сильно перегрет рынок в таких районах, например, как Мнёвники, Академический, в районе метро "Чкаловская" и метро "Чертановская", а также в Крылатском. Цена на жилье в этих районах может упасть в течение следующего года на 30%, а это значит, что вкладываться в эти локации не стоит, добавляется в релизе.