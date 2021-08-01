МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В России покупатель жилья всегда стремится найти свой идеал, при этом большинство долго не может решить, что именно приобретать безопаснее — на первичном рынке или на вторичке. Хуснуллин рассказал о темпах ввода жилья в регионах

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на адвоката Галину Шидловскую, при покупке квартиры у застройщика покупатель получает ряд плюсов.

"Так, у такого жилья не было других собственников, соответственно, меньше времени и средств уйдет на проверку возможных ограничений. Чем раньше приобрести жилье у застройщика, тем дешевле будет покупка. Покупатель получает свободное от мебели пространство, которое сможет обустроить по собственному желанию", — перечисляет достоинства "первички" собеседница издания.

Шидловская при этом напоминает: проблема многих старых домов — это устаревшие коммунальные коммуникации. Квартира в новостройке избавлена от таких недостатков. Жилой дом впервые напечатали на принтере в Европе

Помимо этого, современные дома строятся вместе с транспортными развязками, торгово-развлекательными и бизнес-центрами и т.д.

Но и у новостройки есть ряд минусов, часть из которых пересекается и с плюсами.

Далеко не все застройщики делают качественный ремонт (в частности — отделочные работы), поэтому покупателю придется все равно тратить дополнительные средства на обустройство жилища.

"Наиболее очевидный минус — неисполнение установленных обязательств застройщиком. Если сдача квартиры затянулась на несколько месяцев от установленного плана — это "нормальная" практика. Часто окончание работ затягивается на несколько лет, а, может быть, и вовсе остановлено. Да, суды становятся на сторону покупателей, взыскивая с компании средства в их пользу, но при этом человек тратит время, нервы и свои деньги (на аренду жилья, выплату ипотеки и т.д.), которые возмещены не будут. Дополнительные проблемы могут возникнуть при покупке на раннем этапе строительства. Даже несмотря на утвержденный план, итоговый результат может значительно отличаться. Так, некоторые покупатели новостроек жалуются, что планировка квартиры и общая площадь не соответствует первоначальному договору", — поясняет она.

У вторичного рынка жилья тоже есть свои преимущества. Прежде всего —большинство продающихся вторичных квартир и домов готовы к переезду туда жильцов. Банк России ужесточил регулирование выдачи ипотеки

Выбор квартир на вторичном рынке — значительно больше. Это преимущество сохраняется несмотря на то, что в последние годы во многих городах активно строится новое жилье. Рынок по количеству предложений все равно склоняется в сторону вторичного.

При покупке квартиры можно сразу сравнить сведения, представленные продавцом, с реальным положением дел. Можно сразу выявить все недостатки, в отличие от еще строящегося дома.

Но и минусов при покупке вторичного жилья также может быть достаточно.

"Во-первых, очевидным недостатком могут быть устаревшие коммунальные коммуникации и общее состояние дома. Так, проблемы с водой, отоплением, проводкой могут возникнуть уже спустя 8-10 лет со сдачи объекта в эксплуатацию, а если жилье более старое, то велик риск связаться с капитальным ремонтом. При этом при покупке жилья такие глобальные проблемы можно и не заметить", — поясняет специалист.

Как и в ситуации с "первичкой", при покупке квартиры на вторичном рынке нужно крайне тщательно проверять все документы. Тут есть множество нюансов. "Необходимо проверить сколько собственников было у квартиры, сколько раз переходило право собственности, установлены ли ограничения на имущество. Также нужно проверить факт наличия или отсутствия прописанных в квартире граждан", — рассказала она.