МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Спрос на коммерческую недвижимость в России подскочил сразу на 15%, пишет издание "Известия" со ссылкой на участников рынка. Нефть дешевеет на коронавирусных опасениях

В частности, рост спроса объясняется сложившейся ситуацией на рынке жилья. В этом сегменте недвижимости цены растут, вместе с ними и сроки окупаемости выросли. При этом доля ликвидных объектов стала значительно ниже, чем до пандемии коронавируса.

Как рассказал изданию партнер компании Colliers Станислав Бибик, россияне, раньше покупавшие квартиры, сейчас уже не могут получить от них желаемый уровень доходности.

"Граждане, которые ранее приобретали квартиры, сейчас уже не могут получить запланированный уровень доходности. За последний год интерес к коммерческой недвижимости со стороны частных инвесторов вырос на 10 —15%", — прокомментировал он.

Также в разы увеличился спрос на коммерческие площади ценой ниже 100 миллионов рублей. Здесь сыграл свою роль "перегретый" рынок жилья, отметила в свою очередь глава рынков капитала и консалтинговых услуг CBRE Ирина Ушакова.