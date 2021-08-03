МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки в аккредитованном банком строящемся комплексе стоимостью от 12 миллионов рублей, сказано в сообщении кредитной организации. Источник рассказал о планах Сбербанка собрать заявки на облигации

"Сбербанк запускает в Москве специальное предложение по ипотечным кредитам от 12 млн рублей на жилье в новостройках. Кредит по ставке от 7,4% годовых можно получить для покупки квартиры, жилого дома или иного жилого помещения в аккредитованном банком строящемся комплексе", — сказано в сообщении.

Отмечается, что оформить такую ипотеку можно в любом московском офисе, при этом недвижимость может находиться в любом регионе России. Максимальная сумма кредита составляет 60 миллионов рублей, максимальный срок 30 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости жилья.

Согласно информации на сайте банка, базовая ставка по ипотеке на новостройки составляет 8% годовых. Такую ставку зарплатный клиент может получить при оформлении электронной регистрации сделки и страховки жизни и здоровья, а также при первоначальном взносе от 20%.