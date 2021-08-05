В "ЕР" выступили за расширение программы сельской ипотеки и льготные кредиты на стройматериалы
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Расширение программы сельской ипотеки, льготное целевое кредитование для покупки стройматериалов, расширение ответственности управляющих компаний войдут в народную программу "Единой России", сообщил депутат Госдумы, руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков, Александр Якубовский
Ранее ЕР запустила сбор предложений для включения в народную программу партии к выборам в Госдуму. Итоговый вариант предвыборной программы партии утвердит вторая часть съезда "Единой России", которая запланирована во второй половине августа.
"Отдельно предлагаем разработать механизм льготного целевого кредитования для покупки стройматериалов при строительстве частного дома своими силами, ведь это — самый популярный способ строительства. Увеличение лимита до 6 миллионов рублей позволит многим людям улучшить свои жилищные условия на селе и в малых населенных пунктах", — сказал Якубовский, выступая на стратегической сессии "Единой России" "Доступное и комфортное жилье".
Депутат также предложил включить положения о расширении ответственности управляющих кампаний
"Нужно расширить перечень оснований, по которым можно отозвать лицензию у управляющей компании, которая не выполняет свои обязанности, и повысить для них штрафы. Оплата штрафов управляющими компаниями должна производиться только за счет прибыли компаний. И, безусловно, необходимо упростить процесс смены управляющей компании, повысив прозрачность этой процедуры", — сказал Якубовский.
Кроме того, партия также предложила включить в народную программу создание программы социального найма жилья при переселении из аварийного, потому что сегодня очереди достигают по 25 и более лет, а увеличение доли наемного жилья решит эту проблему.
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