МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Расширение программы сельской ипотеки, льготное целевое кредитование для покупки стройматериалов, расширение ответственности управляющих компаний войдут в народную программу "Единой России", сообщил депутат Госдумы, руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков, Александр Якубовский

Ранее ЕР запустила сбор предложений для включения в народную программу партии к выборам в Госдуму. Итоговый вариант предвыборной программы партии утвердит вторая часть съезда "Единой России", которая запланирована во второй половине августа. Аналитики объяснили, почему увеличился спрос на "вторичку" в ипотеку

"Отдельно предлагаем разработать механизм льготного целевого кредитования для покупки стройматериалов при строительстве частного дома своими силами, ведь это — самый популярный способ строительства. Увеличение лимита до 6 миллионов рублей позволит многим людям улучшить свои жилищные условия на селе и в малых населенных пунктах", — сказал Якубовский, выступая на стратегической сессии "Единой России" "Доступное и комфортное жилье".

Депутат также предложил включить положения о расширении ответственности управляющих кампаний

"Нужно расширить перечень оснований, по которым можно отозвать лицензию у управляющей компании, которая не выполняет свои обязанности, и повысить для них штрафы. Оплата штрафов управляющими компаниями должна производиться только за счет прибыли компаний. И, безусловно, необходимо упростить процесс смены управляющей компании, повысив прозрачность этой процедуры", — сказал Якубовский.

Кроме того, партия также предложила включить в народную программу создание программы социального найма жилья при переселении из аварийного, потому что сегодня очереди достигают по 25 и более лет, а увеличение доли наемного жилья решит эту проблему.

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