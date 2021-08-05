В России перестанут проводить капремонт в домах под снос
В России перестанут проводить капремонт в домах, которые планируется снести
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Создание единой системы учета жилищного фонда позволит исключить ситуации, когда капитальный ремонт проводится в домах, которые планируется сносить, сообщил в четверг глава Минстроя Ирек Файзуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
"В соответствии с вашим поручением работаем над созданием единой системы государственного учета жилищного фонда на базе электронных паспортов жилых домов в системе ГИС ЖКХ (государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства — ред.). Она будет интегрирована с единым госреестром недвижимости и будет содержать данные о проведенных и текущих ремонтах, состоянии конструктивных элементов и всего здания в целом", — сказал министр.
По его словам, информация будет накапливаться в течение всего жизненного цикла дома, и результатом станет прозрачность и эффективное планирование программ капремонта.
"Будут исключены случаи проведения капремонта в домах, которые необходимо будет сносить", — добавил Файзуллин.
https://1prime.ru/society/20210805/834383472.html
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