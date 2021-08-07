МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Лучшим способом сэкономить при оформлении ипотеки станет подача заявок сразу в несколько банков — это позволит сравнить предлагаемые условия по кредиту и страховке, ведь иногда низкая ставка компенсируется крайне дорогой страховкой, рассказал РИА Новости директор по развитию финансовых продуктов финансового маркетплейса "Сравни.ру" Алексей Грибков.

"Лучший способ экономии при оформлении ипотечного кредита — получить решение в нескольких банках и сравнить условия. Помимо таких факторов, как процентная ставка, сумма кредита и срок, важно изучить стоимость страховки и количество страховых компаний, с которыми работает банк. Иногда более низкая процентная ставка может идти вместе с более дорогой страховкой и с небольшим выбором страховых компаний", — говорит эксперт.

Он напомнил, что страховку необходимо продлевать каждый год, поэтому следует правильно оценить суммарные затраты по ипотечному кредиту в перспективе нескольких лет. Также важно выбрать удобный способ внесения ежемесячных платежей и возможность дистанционного продления страховки, указал Грибков. Путин поручил обеспечить выдачу льготной ипотеки для покупки домов

Перед выбором страховой компании стоит внимательно изучить договор на предмет того, какие риски он покрывает, а также посмотреть историю выплат данной компании при наступлении страхового случая.

От некоторых видов страхования в рамках ипотечного кредита можно отказаться, но это неизбежно приведет к увеличению процентной ставки, предупреждает специалист. В то же время при покупке квартиры на вторичном рынке точно не стоит отказываться от страхования титула квартиры в течение первых нескольких лет, — случаи мошенничества с правом собственности хоть и редкость, но всегда влекут серьезные финансовые потери, несоизмеримые с затратами на страхование.

Наконец, сэкономить можно и с помощью рефинансирования, указывает эксперт. "Спустя примерно год после начала ипотеки, до очередного продления страховки, стоит посмотреть на условия по рефинансированию. Возможно, другой банк предложит более выгодные условия по ипотечному кредиту. Рефинансирование на более выгодных условиях — хороший способ закрыть ипотеку раньше, так как при меньшей процентной ставке можно оформить меньший срок кредита при той же величине платежа", — рекомендует Грибков.