МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Сочи возглавил рейтинг по росту стоимости однокомнатных квартир в крупнейших городах РФ: за последние пять лет жилье там подорожало более чем вдвое, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG. Эксперты сказали, почему квартиры как вид инвестиций разочаровали россиян

"Сочи возглавил рейтинг по росту стоимости однокомнатных квартир. За пять лет "однушки" подорожали на рекордные 122,09%", — сказано в сообщении. По итогам первого полугодия 2021 года средний чек составил 5,6 миллиона рублей, тогда как в первой половине 2016 года такую квартиру можно было купить за 2,5 миллиона рублей.

Далее в рейтинге — Иркутск и Севастополь, но там однокомнатные квартиры дорожали в 2,7 раза медленнее, чем в Сочи. В Иркутске рост составил 44,95%, сейчас в этом городе однокомнатная квартира стоит в среднем 2,8 миллиона рублей. В Севастополе "однушки" с 2016 года подорожали на 44,21% — до 4,3 миллиона рублей.

Санкт-Петербург по динамике цен на однокомнатные квартиры обогнал Москву и оказался на девятой позиции. В культурной столице средний чек однокомнатной квартиры увеличился на 40,21% — до 5,5 миллиона рублей. Таким образом, в Петербурге однокомнатные квартиры в среднем дешевле, чем в Сочи.

В столице стоимость "однушки" выросла за пять лет на 31,41% — до 9,2 миллиона рублей. Москва заняла 18-е место в рейтинге.

"Средний чек предложения однокомнатной квартиры за 5 лет увеличился на 29,27% и составил 2 585 321 рубль", — выяснили эксперты SRG.