МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Сочи возглавил рейтинг по росту стоимости однокомнатных квартир в крупнейших городах РФ: за последние пять лет жилье там подорожало более чем вдвое, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG.

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"Сочи возглавил рейтинг по росту стоимости однокомнатных квартир. За пять лет "однушки" подорожали на рекордные 122,09%", — сказано в сообщении. По итогам первого полугодия 2021 года средний чек составил 5,6 миллиона рублей, тогда как в первой половине 2016 года такую квартиру можно было купить за 2,5 миллиона рублей.

Далее в рейтинге — Иркутск и Севастополь, но там однокомнатные квартиры дорожали в 2,7 раза медленнее, чем в Сочи. В Иркутске рост составил 44,95%, сейчас в этом городе однокомнатная квартира стоит в среднем 2,8 миллиона рублей. В Севастополе "однушки" с 2016 года подорожали на 44,21% — до 4,3 миллиона рублей.

Санкт-Петербург по динамике цен на однокомнатные квартиры обогнал Москву и оказался на девятой позиции. В культурной столице средний чек однокомнатной квартиры увеличился на 40,21% — до 5,5 миллиона рублей. Таким образом, в Петербурге однокомнатные квартиры в среднем дешевле, чем в Сочи.

В столице стоимость "однушки" выросла за пять лет на 31,41% — до 9,2 миллиона рублей. Москва заняла 18-е место в рейтинге.

"Средний чек предложения однокомнатной квартиры за 5 лет увеличился на 29,27% и составил 2 585 321 рубль", — выяснили эксперты SRG.

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