МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В Центробанке следят за динамикой цен на рынке недвижимости, и там появились признаки перегрева. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на комментарий директора департамента ЦБ по финстабильности Елизаветы Даниловой. Юрист объяснил, кому опасно продавать свою квартиру

"Появляются признаки перегрева: темп роста на первичном рынке жилья во втором квартале в годовом выражении составил 20,6%. В Москве этот показатель еще выше — 24%, в Санкт-Петербурге — 26%", — отметила она. По ее мнению, быстрый рост цен негативным образом влияет на доступность жилья и увеличивает кредитные риски.

"Возможность накопить у граждан снижается, и люди вынуждены брать ипотеку на большую сумму, что, в свою очередь, увеличивает риски. И охлаждение ценовой динамики было бы полезным", — подчеркнула Данилова.

Представитель ЦБ также отметила, что в целом качество ипотеки в России "пока достаточно хорошее". Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет 0,94% от общего объема ипотечной задолженности.