МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чтобы купить самую дешевую квартиру в московской новостройке, придется заплатить не менее 2,8 миллиона рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования риелторов из Est-a-Tet. Эксперты сказали, почему квартиры как вид инвестиций разочаровали россиян

Самыми доступными на первичном рынке московской недвижимости они назвали студии в апарт-комплексах. Их доля в новостройках старой Москвы за 2021 год увеличилась втрое и составила 12%.

Среди дешевого отдельного жилья оказались апартаменты в жилом комплексе "Подъемная 14". При площади в 11 квадратных метров их цена составила 2,8 миллиона рублей. Второе место в рейтинге заняли апартаменты из ЖК "Loft Нагорная" (11,3 квадратных метра за 3,2 миллиона рублей), а третье — в ЖК "Перец" (20,1 квадратных метра за 4,4 миллиона рублей).

Кроме того, в пятерку самых доступных вошли апартаменты в ЖК "Loft на Вернадского" и квартира в ЖК "Сказочный лес" — их можно приобрести за 4,4 и 4,8 миллиона рублей соответственно.

По прогнозам риелторов, из-за роста цен на жилье доля студий на первичном рынке недвижимости в Москве будет только расти. Например, по оценкам агентства "НДВ Супермаркет Недвижимости", она уже занимает 13%. Тем временем, без учета апартаментов, доля студий в московских новостройках составила 14,2%, подсчитали риелторы из компании "Метриум". Самая дешевая квартира-студия, по мнению аналитиков фирмы, обойдется в 5,3 миллиона рублей.

Отмечается, что дешевле апартаментов в Старой Москве можно приобрести только комнату. Самая недорогая будет стоить около 1,8 миллиона рублей, а средняя цена такого вида недвижимости составила в районе 4,5 миллиона рублей.