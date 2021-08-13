МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Спрос на апартаменты в России на фоне изменения условий ипотечной программы с господдержкой на жилье в новостройках растет вдвое, и в дальнейшем тенденция может продолжится, сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на данные компании "Метр квадратный". Эксперт опроверг риск появления ипотечных пузырей на рынке

"По данным экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ), в первом полугодии 2021 года число сделок с апартаментами в Москве составило около 3,5 тысяч, что более чем на 90% превышает результат первого полугодия 2020 года", — сказано в сообщении.

Как отметил гендиректор "Метра квадратного" Вячеслав Дусалеев, правовой статус апартаментов до сих пор не определен – закон планируется принять лишь в конце этого года. Пока не ясно, что станет его основой – предложение запретить строительство апартаментов или, наоборот, узаконить его.

"В этих условиях потребители активно раскупают уже готовые объекты. И если в течение последнего года весомым аргументом в пользу апартаментов являлась их более доступная цена в сравнении с квартирами в новостройках, то теперь к нему добавится фактор резкого сокращения максимальной суммы ипотеки с господдержкой", — указал он. Как россияне научились погашать ипотеку досрочно

Эксперт также обращает внимание, что объем предложения апартаментов на рынке постепенно сокращается. Во втором квартале этого года предложение снизилось на 43% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 365,8 тысячи квадратных метров в связи с дефицитом новых проектов, вызванным повышенным спросом на недвижимость данного типа. В новых условиях спрос на них будет расти быстрее предложения, указал Дусалеев.

"При этом существенного роста цен на рынке апартаментов не ожидается – по нашей оценке, он останется на уровне инфляции", — добавил он.

Рынок апартаментов сегодня – это, в первую очередь, Москва и Санкт-Петербург, где, по разным оценкам, спрос на льготную программу в июле упал в 1,5-2 раза. В этих условиях потребители, не успевшие приобрести квартиру в новостройках на прежних условиях, сегодня переключают свое внимание на еще не распроданные объекты в комплексах с апартаментами, указали в компании.