МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Практика "переписывания" недвижимости на родственников с целью сохранить ее от раздела, обращения взыскания и других рисков чревата тем, что исходную проблему решить не удастся, зато появятся новые вплоть до вероятности утраты прав, рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость. Деньги из ниоткуда. Как мошенники и банки кредитуют россиян без их ведома

Среди опасностей сделок с родственниками можно выделить риск потери имущества в связи с непредвиденными обстоятельствами, которые могут возникнуть у таких "номинальных" собственников, предупредил старший партнер адвокатской конторы "Бородин и партнеры" Олег Скляднев.

"Например, смерть родственника, на которого решили "переписать" недвижимость, и переход имущества к его наследникам по завещанию или по закону", — пояснил он.

Также родственник может иметь долги, о которых умолчит, пусть даже полагая, что их погасит. В таком случае есть риск обращения взыскания на имущество, если оно не защищено иммунитетом как единственное жилье, добавил Скляднев.

"Да и просто бывают случаи, когда даже близкий родственник потом не захочет отдать обратно оформленное на него имущество", — отметила председатель коллегии адвокатов "Власова и партнеры" Ольга Власова. Диетологи рассказали, почему "вредные" продукты не так уж и вредны

Есть ситуации, когда родители переписывают жилые помещения на своих детей, отметил юрист компании "Генезис" Владимир Колганов. "Как правило, это делается для того, чтобы "скрыть" квартиру от потенциальных кредиторов или чтобы ее было невозможно поделить в случае развода супругов. В таком случае квартира не считается совместно нажитым имуществом и останется за ребенком", — уточнил он.

Действительно, чтобы в дальнейшем реализовать такой объект недвижимости, потребуется получить согласие органа опеки и попечительства, что сделать будет очень и очень сложно, подчеркнула Власова.