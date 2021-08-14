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2021-08-14T15:12:05+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210814/834447665.html
Жилье в Гонконге обновило уровень цен предшествующего протестам 2019 года
Недвижимость
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Индекс Centa-City Leading Index, который отражает уровень цен жилья в Гонконге на вторичном рынке, в начале августа достиг показателя в 191,34 пункта. Как сообщает агентство... ПРАЙМ, 14.08.2021
гонконг, жилье, недвижимость, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Индекс Centa-City Leading Index, который отражает уровень цен жилья в Гонконге на вторичном рынке, в начале августа достиг показателя в 191,34 пункта. Как сообщает агентство недвижимости Centaline Property, этот показатель впервые превысил уровень июня 2019 года, когда в городе начались массовые протесты, пишет South China Morning Post.
Перед акциями протеста 2019 года в Гонконге индекс Centa-City Leading Index составлял 190,48 пункта.
После протестов и последовавшей следом пандемии коронавируса, индекс цен на вторичке упал почти на 10%.
Ранее издание Knight Frank писало: Гонконг занимает первое место по величине разрыва между ценой одного квадратного метра в пентхаусах и в других квартирах и апартаментах. Согласно результатам исследования, наценка на пентхаусы в азиатском мегаполисе составляет 59%.
Москва находится на втором месте в рейтинге городов с наибольшей наценкой: в российской столице пентхаусы стоят на 45% дороже, чем квартиры и апартаменты.