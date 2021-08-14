МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Индекс Centa-City Leading Index, который отражает уровень цен жилья в Гонконге на вторичном рынке, в начале августа достиг показателя в 191,34 пункта. Как сообщает агентство недвижимости Centaline Property, этот показатель впервые превысил уровень июня 2019 года, когда в городе начались массовые протесты, пишет South China Morning Post. Аналитики сообщили о росте продаж средств для похудения

Перед акциями протеста 2019 года в Гонконге индекс Centa-City Leading Index составлял 190,48 пункта.

После протестов и последовавшей следом пандемии коронавируса, индекс цен на вторичке упал почти на 10%.

Ранее издание Knight Frank писало: Гонконг занимает первое место по величине разрыва между ценой одного квадратного метра в пентхаусах и в других квартирах и апартаментах. Согласно результатам исследования, наценка на пентхаусы в азиатском мегаполисе составляет 59%.

Москва находится на втором месте в рейтинге городов с наибольшей наценкой: в российской столице пентхаусы стоят на 45% дороже, чем квартиры и апартаменты.