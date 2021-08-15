Риэлтор рассказал, как снизить цену на аренду квартиры
Член Российской гильдии риелторов Барсуков дал совет, как снизить цену арендуемой квартиры
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Есть только один главный способ снизить цену арендуемой квартиры, рассказал в беседе с "Говорит Москва" член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
По его мнению, съемщику нужно вести аргументированный торг с арендодателем до момента подписания договора.
"Единственный адекватный способ — изучить конкурентное окружение и обосновать свои пожелания собственнику помещения", — считает специалист рынка недвижимости.
Он призвал арендаторов не просто изучать недостатки снимаемой недвижимости, а привести их в сравнении с помещениями у конкурентов.
"Если я скажу, что мы раздумываем между этой квартирой и этой, но вот там есть определенные плюсы, а у вас их нет, и мы остановимся на вашей квартире, если вы компенсируете это ценой, то такой торг аргументированный получается. Так больше шансов снизить стоимость аренды", —подытожил собеседник радиостанции.