МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Есть только один главный способ снизить цену арендуемой квартиры, рассказал в беседе с "Говорит Москва" член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. На что следует ориентироваться для оценки курса рубля до осени

По его мнению, съемщику нужно вести аргументированный торг с арендодателем до момента подписания договора.

"Единственный адекватный способ — изучить конкурентное окружение и обосновать свои пожелания собственнику помещения", — считает специалист рынка недвижимости.

Он призвал арендаторов не просто изучать недостатки снимаемой недвижимости, а привести их в сравнении с помещениями у конкурентов.

"Если я скажу, что мы раздумываем между этой квартирой и этой, но вот там есть определенные плюсы, а у вас их нет, и мы остановимся на вашей квартире, если вы компенсируете это ценой, то такой торг аргументированный получается. Так больше шансов снизить стоимость аренды", —подытожил собеседник радиостанции.