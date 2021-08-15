Эксперты "Delta Система безопасности" назвали способы предотвратить кражу на даче
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Специалисты компании "Delta Система безопасности" в беседе с газетой "Известия" назвали главные правила защиты загородного дома от налетчиков.
Как рассказали специалисты, владельцам дач стоит беспокоиться об охране территории.
Так, уличные камеры наблюдения отслеживают действия грабителей на участке. А в случае тревоги специальные датчики подают сигнал прямо на смартфон владельца.
Также дачникам советуют устанавливать надежные двери и прочные окна с решетками или обычными ставнями. Специальные датчики разбития стекла тоже усложняют доступ преступников в жилище.
"Без этих устройств обнаружить злоумышленника уже внутри дома практически невозможно. Конечно, можно договориться с соседями или кем-то еще, кто будет периодически проверять сохранность дома и имущества, но в таком случае шансы на поимку преступника равны нулю", — прокомментировал советы глава Delta Система безопасности" Валерий Ушков.
Эксперты компании советуют убирать дорогостоящие предметы быта, мебель, технику в гараж при отъезде.
Еще один эффективный способ защиты дома: тревожная кнопка. Ее часто устанавливают домовладельцы. При ее помощи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии ежедневно задерживают грабителей.
В 2021 году исследователи уже зафиксировали в среднем по 2,3 тысячи тревожных сигналов от оконных датчиков. Почти половина всех случаев — нападения на коттеджи и дачи.
https://1prime.ru/development/20210815/834451554.html