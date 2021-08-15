МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Специалисты компании "Delta Система безопасности" в беседе с газетой "Известия" назвали главные правила защиты загородного дома от налетчиков.

Как рассказали специалисты, владельцам дач стоит беспокоиться об охране территории.

Так, уличные камеры наблюдения отслеживают действия грабителей на участке. А в случае тревоги специальные датчики подают сигнал прямо на смартфон владельца.

Также дачникам советуют устанавливать надежные двери и прочные окна с решетками или обычными ставнями. Специальные датчики разбития стекла тоже усложняют доступ преступников в жилище.

"Без этих устройств обнаружить злоумышленника уже внутри дома практически невозможно. Конечно, можно договориться с соседями или кем-то еще, кто будет периодически проверять сохранность дома и имущества, но в таком случае шансы на поимку преступника равны нулю", — прокомментировал советы глава Delta Система безопасности" Валерий Ушков.

Эксперты компании советуют убирать дорогостоящие предметы быта, мебель, технику в гараж при отъезде.

Еще один эффективный способ защиты дома: тревожная кнопка. Ее часто устанавливают домовладельцы. При ее помощи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии ежедневно задерживают грабителей.

В 2021 году исследователи уже зафиксировали в среднем по 2,3 тысячи тревожных сигналов от оконных датчиков. Почти половина всех случаев — нападения на коттеджи и дачи.