МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Почти 60% россиян, планирующих покупать жилье, хотели бы приобрести участок с домом, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. Диетолог объяснила, как привычные продукты подрывают ваш бюджет

В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны. 71% участников исследования рассказали, что хотели бы приобрести собственную недвижимость в ближайшие пару лет.

"Более половины опрошенных жителей России (59%) хотели бы приобрести собственный участок с домом. Еще 18% респондентов рассказали, что рассматривают жилье в многоквартирных домах, а 15% — квартиры в жилых комплексах. Оставшиеся 8% участников исследования в ближайшие годы желают приобрести таунхаус", — выяснили аналитики.

Между тем 56% из тех, кто хотел бы купить недвижимость в ближайшие пару лет, рассматривают приобретение жилья в черте города. При этом 44% участников исследования отметили, что желают приобрести жилье за городом.

Почти четверть опрошенных хотели бы купить новое жилье в Москве. Еще 12% респондентов отметили Санкт-Петербург, по 5% участников исследования — Краснодар и Сочи, а по 3% опрошенных выделили Екатеринбург и Нижний Новгород. По 2% респондентов желают приобрести недвижимость в Казани, Ростове-на-Дону, а также в городах Крыма.

Еще 1% опрошенных выделили для себя Калининград, Новосибирск, Воронеж, Самару и Хабаровск. А 5% респондентов рассказали, что хотели бы купить недвижимость за границей. В варианте "Другое" 35% опрошенных жителей России чаще всего указывали города Московской области (Чехов, Раменское и другие), а также Геленджик, Анапу и другие города черноморского побережья.