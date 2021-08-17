МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Средняя цена за квадратный метр в новостройках столицы за год (с июня 2020-го по июнь 2021-го) выросла более чем на 70 тысяч рублей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы". В настоящее время "квадрат" в Москве стоит 275,6 тысячи рублей. Риелторы назвали цену самой дешевой квартиры в московских новостройках

Эксперты отметили, что "цены на новостройки оторвались от спроса. На наш взгляд, стоимость первичного жилья находится на уровне неадекватности. Если говорить о причинах роста цен, то все дорожает, и строительные материалы в первую очередь. Исключение составляют только зарплаты. Второй момент: капиталистический нюанс — пока квартиры как товар берут, цены повышаются".

Правда, они отметили, что летом спрос на новое жилье в столице начал падать. По их мнению, некоторым застройщикам придется снижать ценники — в частности, тем, кто не пользуется эскроу-счетами.

"Если ситуация с пандемией не стабилизируется в ближайшие пару месяцев, то просадка по спросу будет на 10-15%. Сильные застройщики с эскроу-счетами будут держать цены, слабые будут давать скидки. Нельзя исключить вариант, при котором будут появляться проблемные дома. Чем слабее застройщик, тем большие скидки он может дать", — резюмировали эксперты.