МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Россиян предупредили о подготовке к запуску единой государственной системы арендной недвижимости. Новым механизмом в стране планируется бороться с нелегальным наймом жилья. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на слова вице-премьера Марата Хуснуллина. Россиян предупредили о возможных проблемах со сдачей квартир

Создание данной платформы правительство планирует завершить к лету 2022 года. Предполагается, что арендодатели будут отчитываться о сдаче своей недвижимости для проживания сторонним лицам в специальной информационной системе. Правительство готовит всю необходимую законодательную базу для реализации инициативы по выводу арендного рынка из "серой зоны".

Чиновник рассказал, что "жилье, зарегистрированное на новой платформе, будет попадать в общую госсистему недвижимости в найме. Информацию об объектах смогут использовать и региональные, и муниципальные власти. Это востребованный механизм, так как части населения нужна недвижимость в собственность, а кому-то под съем. Наша глобальная задача — создать цивилизованный рынок арендного жилья".