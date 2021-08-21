МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Минстрой России предлагает ввести налоговый вычет за аренду жилья. Ведомство разработало соответствующие поправки в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Аномальная жара ударит по зарплатам в США

"По итогам 2020 года порядка 5,7 миллиона семей (10% от общего числа домохозяйств) арендуют жилье на рынке, при этом в развитых странах этот показатель достигает 18-40%, а в крупнейших мировых городах — 80%", — говорится в документе.

Отмечается, что большая часть арендного фонда находится в теневом секторе экономики и не приносит доходов в бюджет РФ.

В госпрограмме для улучшения жилищных условий россиян за счет формирования доступного рынка найма жилья, в том числе — для отдельных категорий граждан с доходами ниже среднего — предлагается, в частности, ввести налоговый вычет.

" — предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей", — перечисляется в проекте.

Другое предложение ведомства — субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям.