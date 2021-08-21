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Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья
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Минстрой России предлагает ввести налоговый вычет за аренду жилья. Ведомство разработало соответствующие поправки в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и... ПРАЙМ, 21.08.2021
квартиры, налоговый вычет, россия, недвижимость, новости, бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Минстрой России предлагает ввести налоговый вычет за аренду жилья. Ведомство разработало соответствующие поправки в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".
"По итогам 2020 года порядка 5,7 миллиона семей (10% от общего числа домохозяйств) арендуют жилье на рынке, при этом в развитых странах этот показатель достигает 18-40%, а в крупнейших мировых городах — 80%", — говорится в документе.
Отмечается, что большая часть арендного фонда находится в теневом секторе экономики и не приносит доходов в бюджет РФ.
В госпрограмме для улучшения жилищных условий россиян за счет формирования доступного рынка найма жилья, в том числе — для отдельных категорий граждан с доходами ниже среднего — предлагается, в частности, ввести налоговый вычет.
" — предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей", — перечисляется в проекте.
Другое предложение ведомства — субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям.