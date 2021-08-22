МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. На рынках коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга эксперты видят признаки стабилизации, пишет "Коммерсант". Сборы "налога на болванки" в пандемийном году установили рекорд

Поток покупателей в торговые центры постепенно восстанавливается, вакантность на улицах перестала расти. Из-за этого представители бизнеса вновь задумались об аренде офисов и коммерческих помещений.

Консультанты рынка формируют в целом позитивные прогнозы по всем сегментам офисных помещений. Но они предупреждают: процесс восстановления будет долгим и вряд ли завершится до полноценного открытия границ и увеличения потока иностранных туристов.

Показатель Shopping Index (отражает количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей) на 32-й неделе года (с 9 по 15 августа) в столице оказался на 4,7% ниже аналогичного значения допандемийного 2019 года. Но по отношению к тому же периоду 2020 года — вырос на 2,4%, согласно данным Watcom group.

Что касается Санкт-Петербурга, то тут Shopping Index на 32-й неделе отставал от уровня 2019 года на 12,8%, но по отношению к 2020 году — вырос на 13,6%.

Как отметил в беседе с изданием президент Watcom group Роман Скороходов, эту динамику в целом можно назвать позитивной. Это связано с постепенной посткризисной стабилизацией, обращая также внимание на улучшение эпидемиологической ситуации.