МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В России при продаже квартир на вторичном рынке собственники жилья часто стараются скрыть от потенциальных покупателей недостатки жилья. Как пишет РИА Недвижимость со ссылкой на риэлторов, чаще всего это перепланировка, шум и плохая социальная среда.

В частности, насторожить должна ситуация, когда во время просмотра квартиры покупателя торопят. Ему не дают задержаться на лестнице, в тамбуре или на лифтовой площадке, рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Она отметила, что таким образом собственник жилья хочет скрыть неадекватных соседей или асоциальное окружение.

Также перед покупкой квартиры на вторичном рынке стоит обязательно пообщаться с соседями: они могут рассказать о реальных проблемах дома, отметил управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Александр Москатов.

Иногда продавцы могут умолчать о том, что в квартире высокий уровень шума. В такой ситуации показ стараются организовать днем: чтобы обычный городской шумовой фон скрывал другие звуки.

Еще одна уловка продавца — сокрытие перепланировки. Если владелец квартиры уверяет покупателя, что все изменения законны, то стоит требовать от него документы на согласование.

"Если перепланировка несогласованная, это прямой путь к большим расходам: либо штрафу, либо в самом плохом случае к штрафу и восстановлению исходного состояния за свой счет", — подытожила Дымова.