МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Расценки на жилую недвижимость в России в ближайшее время стабилизируются, а возможно — даже снизятся, рассказал в эфире телеканала "Россия-1" глава Сбербанка Герман Греф. Politico узнало о попадании афганцев в "список смертников" из-за США

Он считает, что в настоящее время спрос на жилье в стране упал. Частично это обусловлено отменой части льгот по ипотеке.

"Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и припасть", — пояснил банкир.

Греф отметил, что введение в прошлом 2020 году льготной программы ипотеки на новостройки поддержало россиян и строительную отрасль. Но в тоже время эта мера привела к росту цен на жилье по всей стране — в среднем на 17-20%.

Греф добавил, что предложение на рынке жилья будет увеличиваться: сейчас в стране закладывается большое количество объектов.