МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Россиянам надеяться на резкое снижение цен на жилье пока рано, рассказал агентству "Прайм" аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал снижение цен на жилье в России. "Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и припасть", — пояснил банкир.

"Надеяться на значительное снижение стоимости жилья в краткосрочной перспективе пока рано", — отметил Талалов в беседе с агентством.

С одной стороны, сокращение спроса на рынке жилья после отмены льготной ипотеки будет ограничивать рост цен и давить на них в сторону снижения, отметил он.

С другой — возросшие издержки застройщиков будут сдерживать это давление.

"Себестоимость строительства за прошедшие месяцы существенно выросла. Сюда можно отнести проблемы с ростом стоимости стройматериалов, продолжение которых мы видим в претензиях ФАС к отдельным участникам рынка", — пояснил Талалов.

Помимо этого, цены толкают вверх следующие факторы:

нехватка квалифицированных рабочей силы,



увеличение ожидаемых издержек, связанных применением проектного финансирования, в том числе в связи с окончанием политики денежно-кредитного смягчения, проводимой ЦБ РФ,



ростом ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой.

"Возросший за последний год объем выданных разрешений на строительство и, как следствие, увеличение объема предложения на рынке может оказать на застройщиков отрезвляющий эффект и усилить конкурентную борьбу за клиента, однако работать в убыток они не будут", — отмечает собеседник агентства.

Однако в том случае, если застройщики подойдут к черте минимально-приемлемой рентабельности, они вынуждены будут растягивать сроки вывода новых объектов в активную фазу реализации. "Особенно это будет характерно для объектов комплексной застройки территории, на которые было получено разрешение на весь объем на старте проекта", — отмечает он.

Талалов на основании перечисленных факторов прогнозирует, что в течение ближайших месяцев рынок сбалансируются прежде всего по объему активного предложения, подстраиваясь под уменьшающийся спрос, при этом застройщики будут со значительным сопротивлением снижать цены, чтобы спрос стимулировать.

Однако даже в этой ситуации ожидается временное снижение средних цен на квартиры за счет увеличение в структуре предложения проектов на ранней стадии строительства — эффект увеличенного объема выданных разрешений на строительство. И, вероятнее всего, этот эффект продлится не долго.

Наибольшее снижение цены возможно в регионах, где существует значительная диспропорция объемов спроса и предложения. В регионах с высоким уровнем спроса это снижение может оказаться и вовсе незаметным, подытожил он.