МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Треть ипотечных заемщиков в России взяли кредит для защиты накоплений от инфляции, а чуть более четверти — для расширения жилплощади, рассказали РИА Новости в компании Online-Ipoteka. Просрочка по ипотеке в России за первое полугодие выросла на 17%

Компания в августе опросила 1200 совершеннолетних россиян, оформивших ипотечный кредит не позднее трех лет назад.

"Почти треть (30,2%) ипотечных заемщиков брала кредит, чтобы защитить от обесценивания накопления. Около 28,3% опрошенных оформили ипотечный кредит для улучшения жилищных условий (больше квадратных метров/комнат)", — выяснили специалисты.

Каждый пятый ипотечник (19%) купил жилье на заемные деньги, чтобы изменить район проживания, еще 11,4% граждан приобрели ипотечную квартиру для детей. Каждый десятый заемщик (11,1%) рассматривает свою ипотеку как вложение средств для получения дополнительного дохода с помощью аренды.

Порядка 19,8% участников исследования не устраивает текущая процентная ставка по ипотечному кредиту. Около 25,2% считают ставку приемлемой, но хотели бы ее уменьшить. Еще 31% ипотечных заемщиков в целом довольны ставкой по кредиту, но готовы рассмотреть варианты рефинансирования. Около 24% опрошенных довольны процентной ставкой и не планируют искать варианты ее снижения.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в июне снизилась на 0,23 процентного пункта — до исторического минимума в 7,07% годовых. По данным Росстата, годовая инфляция в июле замедлилась до 6,46% с 6,5% месяцем ранее. Однако уже в августе рост цен вновь ускорился: на 23 августа инфляция увеличилась до 6,68% в годовом выражении с 6,53% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития.