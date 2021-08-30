МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в июле выросла до 7,67%, что является максимум с апреля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.

За прошлый месяц стоимости ипотеки выросла сразу на 0,6 процентного пункта. Это самый резкий рост ставки за всю историю наблюдений, которые регулятор ведет с начала 2018 года.

В то же время в июле впервые с мая прошлого года снизился средний срок ипотеки, однако всего лишь на месяц — до 242,9 месяца, или 20,2 года.

Количество выданных в июле ссуд упало на 15,3% — до 151,4 тысячи кредитов. Одновременно сократился и объем выдач — на 20,5%, до 433,1 миллиарда рублей. В результате средний размер кредита уменьшился до 2,86 миллиона рублей против рекордных 3,05 миллиона рублей месяцем ранее.

Общий объем задолженности граждан по ипотеке продолжил увеличиваться — на 2%, до максимальных за всю историю 10,77 триллиона рублей.