Минфин России: главная целевая группа для всех программ льготной ипотеки - семьи с детьми
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Действующие в России льготные ипотечные программы оказались очень востребованы среди семей с детьми, в будущем при уточнении этих программ власти сохранят их целевую направленность именно на такие семьи, рассказал РИА Новости заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.
"Основной акцент при реализации льготных ипотечных программ сделан на те категории граждан, которые больше всего нуждаются в улучшении жилищных условий. Речь идет прежде всего о семьях с детьми", — заявил он. Чиновник напомнил, что меры поддержки действуют как для многодетных семей, так и для тех, где родился первый ребенок.
"Исходя из статистики, которую ведет Минфин, можно с уверенностью говорить о том, что семьи с детьми очень активно пользуются государственными мерами поддержки", — сказал Яковлев. Так, по его словам, по "Семейной ипотеке" выдано уже свыше 165 тысяч кредитов на сумму 459,7 миллиарда рублей, из которых только в 2021 году — почти 34 тысячи кредитов на 115,4 миллиарда рублей. Льготный кредит по этой программе могут получить семьи, где после 1 января 2018 года родился хотя бы один ребенок.
Кроме того, заместитель главы департамента финансовой политики Минфина напомнил, что семьи, при рождении у них после 1 января 2019 года третьего или последующих детей, могут получить от государства 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов. По этим выплатам цифры еще более внушительные: с июля 2019 года по настоящее время их получили 192,7 тысячи семей на общую сумму 86,4 миллиарда рублей, из которых в 2021 году было выдано 94,4 тысячи выплат на 42,5 миллиарда рублей.
"Поэтому социальная направленность льготных ипотечных программ безусловно сохранится", — уверен Яковлев. При этом в дальнейшем власти планируют развивать индивидуальное жилищное строительство в рамках льготных ипотечных программ. Он напомнил, что с апреля текущего года взять кредит на строительство жилого дома уже можно в рамках "Семейной ипотеки", а также по программам "Дальневосточная ипотека" и "Сельская ипотека".
"В целом действующие программы поддержки позволяют обеспечить необходимое "таргетирование": семьи с детьми, развитие сельских территорий и Дальнего Востока, и достаточный охват. Поэтому необходимо сконцентрироваться прежде всего на том, чтобы добиться максимальной эффективности в рамках текущих условий", — подчеркнул чиновник.
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