МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Действующие в России льготные ипотечные программы оказались очень востребованы среди семей с детьми, в будущем при уточнении этих программ власти сохранят их целевую направленность именно на такие семьи, рассказал РИА Новости заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев. Деньги, льготы и упрощение жизни. Что ждет россиян с 1 сентября

"Основной акцент при реализации льготных ипотечных программ сделан на те категории граждан, которые больше всего нуждаются в улучшении жилищных условий. Речь идет прежде всего о семьях с детьми", — заявил он. Чиновник напомнил, что меры поддержки действуют как для многодетных семей, так и для тех, где родился первый ребенок.

"Исходя из статистики, которую ведет Минфин, можно с уверенностью говорить о том, что семьи с детьми очень активно пользуются государственными мерами поддержки", — сказал Яковлев. Так, по его словам, по "Семейной ипотеке" выдано уже свыше 165 тысяч кредитов на сумму 459,7 миллиарда рублей, из которых только в 2021 году — почти 34 тысячи кредитов на 115,4 миллиарда рублей. Льготный кредит по этой программе могут получить семьи, где после 1 января 2018 года родился хотя бы один ребенок.

Кроме того, заместитель главы департамента финансовой политики Минфина напомнил, что семьи, при рождении у них после 1 января 2019 года третьего или последующих детей, могут получить от государства 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов. По этим выплатам цифры еще более внушительные: с июля 2019 года по настоящее время их получили 192,7 тысячи семей на общую сумму 86,4 миллиарда рублей, из которых в 2021 году было выдано 94,4 тысячи выплат на 42,5 миллиарда рублей. Нотариус предупредил, как можно потерять квартиру из-за сдачи в аренду

"Поэтому социальная направленность льготных ипотечных программ безусловно сохранится", — уверен Яковлев. При этом в дальнейшем власти планируют развивать индивидуальное жилищное строительство в рамках льготных ипотечных программ. Он напомнил, что с апреля текущего года взять кредит на строительство жилого дома уже можно в рамках "Семейной ипотеки", а также по программам "Дальневосточная ипотека" и "Сельская ипотека".

"В целом действующие программы поддержки позволяют обеспечить необходимое "таргетирование": семьи с детьми, развитие сельских территорий и Дальнего Востока, и достаточный охват. Поэтому необходимо сконцентрироваться прежде всего на том, чтобы добиться максимальной эффективности в рамках текущих условий", — подчеркнул чиновник.