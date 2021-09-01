МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Цены на новостройки в России в августе замедлили рост, но программа льготной ипотеки продолжит поддерживать спрос, и, несмотря на снижение цен в августе, в целом за год квартиры подорожают на 5-15% в зависимости от региона, заявил РИА Новости советник вице-президента ЦСР Любовь Арапова.

"Цены на первичном рынке жилой недвижимости в августе продемонстрировали снижение, но в годовом выражении рост все равно сохраняется на уровне 10-25% в зависимости от региона", — сказала Арапова.

Наблюдаемое снижение цен, по ее словам, было ожидаемо в преддверии сужения программы льготного ипотечного кредитования.

Она напомнила, что за последние 10 лет снижение цен на жилье по итогам года было зафиксировано в 2010 году и в 2015-2016 годы — и оба раза ввиду снижения экономической активности и сокращения доходов населения.

"В 2020 году мы видели обратную динамику: падение доходов населения при одновременном резком подорожании жилой недвижимости. Корректировка цен на первичном рынке жилья в августе свидетельствует об остывании спроса и прекращении стремительной индексации лотов застройщиками. При этом на вторичном рынке рост продолжился и в месячном выражении", — сказала эксперт.

Вместе с тем, она отметила, что программа льготной ипотеки даже в ограниченной версии продолжит вносить свой вклад в стимулирование спроса на новостройки. "При этом темпы роста цен замедлятся в годовом выражении и к концу года можно ожидать роста цен на 5-15% в целом за 2021 год", — заявила она.