МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. С 1 сентября Сбербанк пересмотрит условия выдачи ипотеки и начнет выдавать ее россиянам с 18 лет. Информацию о том, что банк снизит минимальный возраст потенциальных заемщиков, сообщил РБК со ссылкой на слова представителя банка.

Напомним, что ранее на ипотечный кредит могли рассчитывать россияне возрастом от 21 года. Сбербанк не видит необходимости в реструктуризации своих кредитов

Совершеннолетним россиянам будут доступны две ипотечные программы "Сбера" — кредиты на новостройки и готовое жилье. При этом минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять от 10% стоимости жилья, а срок кредита — до 30 лет. Кроме того, заемщик должен иметь стаж на текущем месте работы не менее трех месяцев.

Как рассказал РБК представитель банка, такое решение связано с большим количеством молодых клиентов, которые задумываются о кредитах на покупку недвижимости. По его словам, молодежь в России начинает работать "довольно рано", поэтому снижение возрастного ценза при кредитовании даст возможность начинать самостоятельную жизнь с покупки жилья.