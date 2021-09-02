ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Почти половина жителей Дальнего Востока не может себе позволить приобрести жилье, сообщил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

"На Дальнем Востоке порядка 33% арендует жилье, по России – 12%. При этом 47% жителей никогда жилье не купят, даже если мы предложим ипотеку под 0%, у них нет таких возможностей. Ввиду этого мы видим хорошее подспорье по развитию социальной аренды в этом регионе", — сказал он.

Мутко добавил, что темпы строительства жилья на Дальнем Востоке значительно ниже среднероссийских, при этом количество новых проектов по сравнению с прошлым годом выросло на 80%. Так, согласно справке ведомства, в 2021 году на рынок было выведено 987 миллионов квадратных метров жилья.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.