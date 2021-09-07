МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Цены на жилье в России, которое активно дорожало последние несколько месяцев, достигли своего максимума, но ждать скидок можно не раньше, чем через два-три года, сказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

"Что касается роста цен, то мы считаем, что после последнего скачка цены достигли потолка", — заявила Трунова.

Она уточнила, что рост сложился как "комплексный эффект — и стройматериалы, и льготная ипотека, и стресс от пандемии (эффект неопределенности и желание граждан вложить средства в стабильный, как всем кажется, актив)".

"Предпосылки для снижения цен на жилье есть, что будет связано, скорее, с постепенным снижением спроса. Летом уже началось постепенное снижение объемов ипотечных кредитов (если ежемесячная выдача кредитов на 1 января 2021 года составляла 211,8 тысячи единиц, то на 1 июня она составила – 148,7 тысячи и на 1 августа – 151,7 тысячи), и лимит относительно свободных денег, на который могла рассчитывать строительная отрасль, у населения практически исчерпан", — объяснила аудитор. Эксперт научила, как обеспечить себя за счет коммерческой недвижимости

"Как мы помним, в периоды, когда было 20-25% непроданного жилья в регионах с большими объемами строительства, были и существенные скидки, чтобы его распродать, но до этого, я думаю, еще года два-три", — отметила Трунова.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.