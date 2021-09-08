МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. После усечения программы льготной ипотеки рост цен на новые квартиры в Москве прекратился. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные участников рынка недвижимости. По словам экспертов, за июль и август стоимость не поднялась даже на 2%.

Некоторые квартиры, по словам экспертов, и вовсе подешевели, однако в целом стоимость жилья осталась на прежнем уровне. При этом застройщики стали охотнее предлагать покупателям скидки и другие бонусы. Названы популярные способы обмана россиян при просмотре квартиры

Отмечается также еще одна особенность: девелоперы начали чаще выставлять на продажу квартиры малой площади, студии и "однушки". Спрос на них традиционно выше. Участники рынка полагают, что в ближайшие месяцы будут наблюдаться локальные коррекции цен. Однако перейдет ли это в снижение в масштабах всего рынка, пока непонятно.

На вторичном рынке продавцы тоже перестали увеличивать цены, сообщили риелторы. Собственники понимают, что найти покупателя на квартиру с завышенной стоимостью очень непросто. Эксперты полагают, что в ближайший год цены на жилье в Москве вряд ли изменятся кардинально.

"Российская газета" напомнила, что средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках за год (с июня 2020-го по июнь 2021-го) выросла более чем на 70 тысяч рублей. Риелторы заявили, что цены на новое жилье "оторвались от спроса", и стоимость квадратных метров находится на уровне неадекватности.