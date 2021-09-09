МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость вторичного жилья в Москве в августе впервые с начала года показала снижение, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG. Эксперт объяснил, с какой картой лучше ехать за границу

Аналитики подсчитали стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилой недвижимости в 20 крупнейших городах России и составили рейтинг изменения цен за август 2021 года в сравнении с июлем.

"В августе впервые с начала года в столице зафиксирована отрицательная динамика. Средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,86%, до 262 072 рублей. Период ажиотажного спроса прошел, и факторы, которые ранее толкали цены вперед, уже не имеют такого влияния", — говорится в сообщении.

Кроме Москвы снижение цен зафиксировано в 13 крупных городах России. После июльского роста на 7,16% в Нижнем-Новгороде средняя стоимость квадратного метра показала наибольшее снижение — на 2,75%, до 84 360 рублей. В Омске "квадрат" упал на 2,21%, в Перми — на 2,07%, сказано в исследовании.

В Волгограде, Казани, Саратове, Воронеже и Красноярске стоимость снизилась от 0,74% до 1,05%. Минимальная отрицательная динамика 0,14-0,55% отмечена в Тюмени, Ижевске, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе, выяснили в SRG.

"В этом году август оказался вторым месяцем, когда средняя стоимость квадратного метра начала показывать отрицательную динамику. Так, в июне снижение отмечено в 15 городах РФ, в августе — в 13 из 20 в диапазоне от 0,14 до 2,75%", — отмечают эксперты. При этом в SRG добавили, что говорить о тенденции к снижению цен пока рано.