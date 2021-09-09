МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Объем построенного жилья в стране с начала года превышает аналогичный показатель прошлого на 31%, сообщил в четверг вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании в Доме правительства. Продажи новостроек в России выросли за семь месяцев на 46%

Хуснуллин отметил, что в 36 регионах объемы этого года выше прошлогодних на 30%, а 38 регионов строят на уровне прошлого года.

При этом он подчеркнул, что главы регионов должны думать не только о вводе этого года, но и последующих. "Если у кого-то есть возможность ввести больше — не бойтесь, мы все равно сейчас считаем по трехлетке", — добавил чиновник.

Еще вице-премьер подчеркнул, что опережающими темпами реализуется и программа по аварийному жилью — по площади план в этом году превышается на 112%, по расселяемым людям — на 121%. В то же время 16 регионов пока остаются в "красной" зоне, добавил он.

Ранее Минстрой сообщил, что ввод жилья в России в 2022 году при благоприятных условиях развития строительного рынка может достичь 90 миллионов квадратных метров.