МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. После повышения ключевой ставки Центробанка цены на жилье в России упадут. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на комментарий ипотечного брокера и эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты. Названы города России с самым быстрым ростом цен на жилье

По мнению эксперта, это может привести к повышению ипотечных ставок. Вслед за увеличением процентов на ипотеку вырастут ставки и по потребительским кредитам, прогнозирует Ракута. Он призвал россиян не ждать падения ставок по ипотечным кредитам в ближайшие месяцы.

"Скорее наоборот, они вырастут примерно на 0,5%. А вот стоимость жилья немного упадет, так как будет падать спрос", — предположил эксперт.

Ракута считает, что это снизит риски образования "мыльных пузырей" на первичном рынке, так как около 90-95% нового жилья в России покупается с привлечением ипотеки. "Цены на квадратный метр снизятся к концу 2021 года на 5-10%. Застройщики, скорее всего, не решатся показывать понижение сразу, они будут подавать его под видом скидок", — подытожил эксперт.